’Riechedly Bazoer zal in bekerfinale uitblinken tegen Ajax’

Riechedly Bazoer hoopt zondag in de bekerfinale met Vitesse zijn oude club Ajax te slim af te zijn. Ⓒ FOTO ANP/HH

ARNHEM - De bekerfinale is terug. Door de coronamaatregelen anders dan ooit tevoren en hopelijk anders dan deze ooit nog zal zijn. Ajax en Vitesse strijden zondag in De Kuip om de prijs die vorig seizoen niet vergeven kon worden: de TOTO KNVB-beker. Het aftellen is begonnen. Vandaag: Riechedly Bazoer wil tegen oude club Ajax zijn topseizoen bekronen.