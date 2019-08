Tweede tijd Verstappen in Hongarije, Gasly de snelste

Zijn teamgenoot Pierre Gasly was de snelste van de hele tweede sessie op de Hungaroring, waardoor Red Bull Racing een goed gevoel overhield aan de vrijdagmiddag. Lijstaanvoerder Lewis Hamilton noteerde de derde tijd. De snelste ronde van Verstappen was 1.17,909. Zijn Franse teammaat reed een rondje in 1.17,854. Hamilton was een fractie langzamer (0,086 seconde) dan Verstappen.

Eerder op de vrijdag, in de eerste vrije training, spinde Verstappen nog op het Hongaarse circuit. Hamilton was in zijn Mercedes met 1:17:233 toen de snelste. Verstappen werd, met op dat moment een derde tussentijd, door zijn team Red Bull naar binnen gehaald vanwege enige schade aan zijn voorvleugel. Later keerde hij terug uit de pitbox en schoof nog een plekje op.

Zijn achterstand op Hamilton was met 0.165 miniem. Daarachter volgde Ferrari-coureur Sebastian Vettel, met eveneens een klein gat van 0.166 op regerend wereldkampioen Hamilton. Gasly, de teamgenoot van Verstappen, zette op bijna een halve seconde van Hamilton de vierde tijd neer in de eerste sessie.

Twee zeges

Verstappen won twee van de laatste drie races. Na zijn eerdere triomf in Oostenrijk zegevierde de 21-jarige Limburger afgelopen weekeinde dus ook in de spectaculair verlopen Grand Prix van Duitsland. In de tussenstand om de wereldtitel bezet Verstappen inmiddels de derde plek en hoeft hij alleen de Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas voor zich te dulden.

