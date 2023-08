Arne Slot maakt zich geen zorgen: ’PSV weet waarom we kampioen zijn geworden’

„We hebben vorig seizoen ook niet van PSV kunnen winnen”, zei Slot. „We zijn toen vooral kampioen geworden doordat we zo intens kunnen spelen. PSV legde nu ook een heel hoog tempo op de mat. Zij weten natuurlijk ook waarom we kampioen zijn geworden. Ik kan ze alleen maar een compliment maken.”

Bekijk ook: Sterk PSV klopt Feyenoord en verovert Johan Cruijff Schaal

Bekijk ook: Herbeleef hoe PSV de Johan Cruijff Schaal binnenhaalde tegen Feyenoord

Slot snapt waarom Feyenoord de afgelopen weken door veel mensen is getipt als favoriet voor de landstitel. „Dat is best logisch na het vorige seizoen”, zei Slot. „Mensen mogen dit seizoen veel van ons verwachten. Maar we moeten ook niet vergeten dat we in deze wedstrijd veel basisspelers van het vorige seizoen misten”, doelde hij op nog niet fitte Gernot Trauner en de vertrokken Orkun Kökçü, Danilo, Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi.

„En Santiago Giménez is ook nog lang niet fit”, zei Slot. „Maar hij gaat echt weer het verschil maken voor ons als hij wel weer helemaal fit is. Ook Calvin Stengs kon nog niet een hele wedstrijd spelen. Dat zijn geen excuses voor onze nederlaag, maar die dingen spelen wel mee. Daarom maak ik me ook geen zorgen. We staan er best aardig voor.”