’Hansi Flick volgt Joachim Löw op en tekent voor drie jaar als bondscoach van Duitsland’

Volgens de Duitse krant Abendzeitung München is de deal rond en tekent de 56-jarige coach een contract voor drie jaar, tot en met het EK van 2024 dat in Duitsland plaatsvindt.

De huidige bondscoach Joachim Löw stapt na het komende EK op. Sinds hij op 9 maart zijn naderende afscheid bekendmaakte, is Flick nadrukkelijk in beeld als opvolger. Hij was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent van Löw bij de Mannschaft. In november 2019 trad Flick aan als hoofdcoach van Bayern, waarmee hij twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs won.

Flick had bij Bayern München een contract tot medio 2023. Bijna een maand geleden kondigde hij echter eenzijdig zijn vertrek aan, tot ergernis bij de clubleiding. Inmiddels zijn de goede verhoudingen bij Bayern weer hersteld. De Duitse recordkampioen legde Julian Nagelsmann, nu nog coach van RB Leipzig, als nieuwe trainer vast.

Volgens topman Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München is Flick de beste kandidaat voor de vacature van bondscoach. „Hansi is de perfecte man voor de nationale ploeg. Ik kan me inbeelden dat veel grote Europese clubs in hem geïnteresseerd zijn. Ik heb de indruk dat de Duitse voetbalbond ergens op wacht, maar dat zou ik niet doen. De omstandigheden om hem binnen te halen zijn momenteel ideaal.”

