Domper voor toernooi: Nadal zonder te spelen naar finale

Monfils versloeg de Spanjaard Bautista Agut met 6-4, 3-6 en 7-6 en leek zich op te kunnen maken voor een spannende partij tegen Nadal. In de wedstrijd tegen Bautista Agut was de Franse tennisser echter door zijn enkel gegaan. Daar had hij zaterdag nog zoveel last van, dat hij niet kon spelen.

De coach van Monfils, Liam Smith, stuurde er uiteindelijk op aan om niet te spelen. „Hij weet dat ik voor deze wedstrijden leef”, aldus de tennisser in gesprek met de ATP. „Maar hij zei: niet deze keer.”

Titel lonkt voor Serena Williams

Serena Williams plaatste zich voor de finale van het WTA-toernooi van Toronto. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bouzkova met 1-6, 6-3 en 6-3. In de finale treft de Amerikaanse de 19-jarige Canadese Bianca Andreescu.

Serena Williams schreeuwt het uit, nadat ze zich van een slechte start heeft teruggeknokt en als winnares van de baan stapt. Ⓒ BSR Agency

In de eerste set werd Williams afgetroefd door Bouzkova. De Tsjechische stond uitstekend te serveren en haalde op die manier de set snel binnen. Daarna zakte de service van Bouzkova in en ging Williams juist beter spelen.

Williams is de huidige nummer 10 van de wereld. Bouzkova staat 91e op die ranglijst. In de vorige ronde won ze verrassend van Simone Halep, maar Williams bleek toch een maatje te groot.