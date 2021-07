UEFA veroordeelt online racisme: ’Hier is geen plaats voor’

„De UEFA veroordeelt met klem de walgelijke, racistische bejegeningen van diverse Engelse spelers via social media na de EK-finale”, schrijft de Europese voetbalbond. „Hier is geen plaats voor in het voetbal en in de maatschappij.”

Engeland verloor de EK-finale op Wembley via strafschoppen. Met name de drie spelers die vanaf 11 meter misten (Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka) kregen online van alles over zich heen.

De Engelse voetbalbond FA veroordeelde dat al direct in de uren na de finale. Ook premier Boris Johnson en prins William spraken zich daarna uit tegen het online racisme waar de voetballers mee te maken kregen.

„We staan achter de spelers en de oproep van de FA om de zwaarst mogelijke straffen uit te delen”, aldus de UEFA. De Europese federatie publiceerde op de website pontificaal een artikel van eerder in de maand, waarin de UEFA uitlegt wat het tijdens het EK doet om discriminatie te bestrijden. Zo krijgt ieder land jaarlijks 100.000 euro van de UEFA om te investeren in een maatschappelijk project.