’Hoe goed had ik als speler kunnen worden?’ Renée Slegers werkt zich in Zweden naar top: ’Bondscoach Nederland supergrote eer’

Renée Slegers timmert in Zweden aan de weg als toptrainer in het vrouwenvoetbal Ⓒ Marcel van Hoorn

Ze speelde met de welbekende toppers van nu en was een van de smaakmakers. Maar waar Lieke Martens uitgroeide tot een wereldster, woont Renée Slegers nu in relatieve anonimiteit in Zweden, waar ze zich heeft opgewerkt tot een toptrainer. De 55-voudig Oranje-international is pas de vijfde Nederlandse vrouw met het hoogste diploma en zou in theorie bondscoach van Nederland kunnen worden. Ze zou het een gigantische eer vinden, maar eerst wil Slegers haar tweede Zweedse landstitel op een rij veroveren. „Nog vaak denk ik: hoe goed had ik kunnen worden? Maar nu heb ik er vrede mee.”