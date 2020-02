AZ-supersub Ferdy Druijf wacht tegen LASK Linz weer op ’zijn’ moment

Met twee goals tegen Partizan Belgrado en eentje tegen Royal Antwerp is Ferdy Druijf tot nu toe vooral in de Europa League belangrijk geweest voor AZ. Ⓒ Hollandse Hoogte

WIJDEWORMER - Ferdy Druijf (22) stond in de jeugdopleiding van AZ te boek als een vleesgeworden doelpuntenmachine. Maar op het moment dat hij in Alkmaar moest doorbreken, was hij al ingehaald door megatalent Myron Boadu. Wel schoot Druijf zijn club als supersub naar de knock-outfase van de Europa League, waarin donderdagavond (21.00 uur) een thuiswedstrijd wacht tegen de spierballenvoetballers van LASK Linz.