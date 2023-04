Dubbelslag voor Brit Ethan Hayter sprint naar ritwinst Ronde van Romandië

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ethan Hayter kan zijn geluk niet op. Ⓒ ANP/HH

Ethan Hayter heeft de tweede etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De 24-jarige renner van Ineos Grenadiers was de snelste na een bijna 163 kilometer tellende rit van Morteau naar La Chaux-de-Fonds. Hij was de sterkste na een sprint van het uitgedunde peloton en neemt ook de leiderstrui over.