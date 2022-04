Egan Bernal drie maanden na horrorval bijna klaar voor rentree

Premium Binnenland

Maastricht sluit Oranjes in de armen: ’Eigenlijk heel normale mensen’

Heeft de koning de Limburgers toch nog voor zich kunnen winnen? Willem-Alexander had naar eigen zeggen ’een onvergetelijke dag’ in Maastricht, waar hij zijn 55e verjaardag vierde. Dat terwijl het vertrouwen in de koning in geen enkele provincie zo laag is (36%) als in Limburg.