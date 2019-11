Kramer in rol van ontwerper

Dat alles heeft te maken met nieuwe veiligheidsregels van de internationale schaatsunie (ISU). Het ontwerp van de Nederlandse Viking-helmen, een soort oranje leeuw (foto), is geregeld door niemand minder dan Sven Kramer.

De schaatser van Jumbo-Visma zou in Polen eigenlijk ook deelnemen aan de ploegachtervolging, maar is om fysieke redenen afgehaakt. Ireen Wüst staat wel aan de start. „Het pak is een stuk minder aerodynamisch en dat rijden met handschoenen en enkelbeschermers lijkt me nou ook niet echt ideaal.”