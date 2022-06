Max Verstappen kijkt uit naar race op ’traditioneel circuit’

„Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar Silverstone, want het is een echte klassieke en historische race op de kalender”, zegt Verstappen in zijn vooruitblik. „Er zijn daar zoveel geweldige fans en het is fijn om te weten dat we vlakbij het team in de fabriek in Milton Keynes zitten.”

Verstappen won de laatste twee races, in Azerbeidzjan en Canada. „Het is fijn om na een flink aantal stratencircuits terug te keren naar een traditioneel circuit. De prestaties dit weekend zullen afhangen van het feit of we een goede balans vinden en we hebben ook een degelijke bandenstrategie nodig, aangezien de bandenslijtage daar hoog zal zijn. Er zijn dus genoeg dingen die we dit weekend goed voor elkaar moeten hebben.”

Verstappen gaat met 175 punten na negen Grand Prixs fier aan de leiding. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez heeft vooralsnog 129 punten verzameld, gevolgd door Ferrari-coureur Charles Leclerc (126).