Overzicht transfernieuws: ’Barça en Real azen op Neymar’

Voor de Premier League-clubs sloot donderdag de transfermarkt. Er mogen geen spelers meer worden aangetrokken, wel bestaat de mogelijkheid om nog iemand te verkopen. De competitie in Engeland is afgelopen vrijdag van start gegaan.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie begint. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

Situatie rond Neymar

09:42 uur: Paris Saint-Germain begint zondagavond zonder Neymar aan de Franse competitie. De Braziliaanse sterspeler van de landskampioen hoeft van trainer Thomas Tuchel in de thuiswedstrijd tegen Nîmes niet in actie te komen. De kans op een vertrek uit Parijs wordt met de dag groter.

FC Barcelona en Real Madrid willen Neymar graag inlijven. Volgens de Spaanse krant Marca is Barcelona echter niet van plannen om gekke financiële capriolen uit te halen om de Braziliaan opnieuw aan zich te binden. Wel wil Barcelona mogelijk enkele eigen spelers bij een dergelijke overgang van Neymar betrekken. PSG nam de vedette in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Zijn contract loopt nog door tot medio 2022.

PSG heeft naar verluidt zo’n 200 miljoen euro over voor Neymar. Eerder circuleerde het gerucht dat Real Madrid zo’n 120 miljoen euro voor de aanvaller wilde betalen en daarnaast Luka Modric bij de deal zou willen betrokken. De Kroaat zou in dat geval de omgekeerde weg bewandelen en naar de Franse topclub vertrekken. Die optie werd later door de Madrilenen ontkend.

Donny van de Beek is door de Emmen-spelers niet van de bal te krijgen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Toekomst Van de Beek

08:26 uur: „Ik wil ook wel duidelijkheid.” Dat stelde Donny van de Beek zaterdagavond na de gewonnen competitiewedstrijd (5-0) tegen FC Emmen. De middenvelder van Ajax wordt nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid.

Van de Beek zegt het allemaal nog niet te weten. „Maar niet alles wat je leest is waar, dat weet ik wel”, stelt hij. „Natuurlijk is het goed voor Ajax dat spelers als Ziyech, Tadic, Onana, Tagliafico Neres en Mazraoui hun contract al wel hebben verlengd. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet aan mijn toekomst denk, maar ik ben blij dat ik me op het veld voor alles kan afsluiten. Vorige week scoorde ik tegen Vitesse en nu weer tegen Emmen. Hopelijk kan ik dinsdag tegen PAOK weer belangrijk zijn.”

Jeugdinternational voor FC Groningen

08:06 uur: FC Groningen heeft de Deense jeugdinternational Nicklas Strunck Jakobsen aangetrokken. Hij komt over van het Deense FC Nordsjaelland. De 19-jarige Jakobsen kan als rechtsback en als middenvelder spelen. FC Groningen hield de jonge Scandinaviër al een tijd in de gaten.

„Zijn naam komt al sinds september 2016 in onze scoutingsrapporten voor. Tot nu toe was het steeds niet haalbaar om Nicklas naar Groningen te krijgen. We zijn hem al die tijd blijven volgen en zijn doorlopend in contact met hem en zijn management geweest. Nu er een opening ontstond, hebben we direct toegeslagen", zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de speler die alle jeugdelftallen van Denemarken heeft vertegenwoordigd.

Jakobsen, die met Strunck op zijn shirt gaat spelen en rugnummer 19 krijgt, sluit maandag aan.

