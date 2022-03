De Jong en Depay met FC Barcelona verder in Europa League

Galatasaray kwam nog wel op voorsprong door Marcao Teixeira, die in de 28e minuut raak kopte uit een corner. Frenkie de Jong had in de tiende minuut nog een grote kans op de openingstreffer verprutst. Van dichtbij schoot hij hopeloos naast.

Nog geen tien minuten na het Turkse doelpunt bracht Pedri de stand weer op gelijke hoogte. Na wat schijnbewegingen in het strafschopgebied schoot hij de 1-1 koelbloedig binnen.

Vlak na rust pakte Barcelona de leiding via Pierre-Emerick Aubameyang, die een rebound kon binnentikken na een schot van Pedri: 1-2 De actie werd ingeleid door een bekeken kopballetje van De Jong. Enkele minuten voor tijd kwam Memphis Depay nog in het veld, maar gescoord werd er niet meer. De Jong was halverwege de tweede helft al naar de kant gehaald.

Marcao viert de 1-0 met zijn teamgenoten van Galatasaray. Ⓒ ANP/HH

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.