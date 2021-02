Mads Pedersen is de snelste in Kuurne-Brussel-Kuurne

Zaterdag had Davide Ballerini al de ’openingskoers’van het wielerseizoen gewonnen, door als eerste te finishen in Omloop Het Nieuwsblad.

Op 80 kilometer van de finish maakte Mathieu van der Poel zich los uit het peloton en zette hij op de Kanarieberg de aanval op de vroege vluchters in. Twintig kilometer later had hij ze te pakken, waarmee zich een groep van vijf renners vormde.

Op een kleine twee kilometer van de streep werden Van der Poel en zijn medekoplopers werd bijgehaald en ontspon zich een grote groep renners die meesprintte voor de winst. Die werd uiteindelijk een prooi voor Pedersen.

Mathieu van der Poel Ⓒ AFP

Van der Poel zou eigenlijk niet aan de Belgische voorjaarsklassieker meedoen, omdat hij de UAE Tour zou rijden. Daar begon de Nederlander ook aan, maar na zijn etappewinst van vorige week zondag was zijn koers voorbij. Een staflid van zijn Alpecin-Fenix-ploeg was met corona besmet en daardoor was het einde race voor Van der Poel.

De Nederlander vertrok maandag naar huis en kon (als geluk bij een ongeluk) toch starten in Kuurne-Brussel-Kuurne. Van der Poel zal dinsdag ook deelnemen aan Le Samyn. Dat heeft zijn ploeg bevestigd. Het is voor de Nederlandse kampioen zijn eerste deelname aan de Waalse eendagskoers. Daarna volgt zaterdag de Strade Bianche, de wielerkoers over deels onverharde wegen.

„Ik heb me goed geamuseerd”, sprak Van der Poel, die uiteindelijk twaalfde werd, voor de camera van Sporza. „Ik had het naar mijn zin, het was een ingeving. Ik kreeg Narvaez mee, die enorm sterk reed. Maar ik wilde eigenlijk alleen een schifting maken en had gehoopt dat er na de Oude Kwaremont een groep favorieten zou aansluiten. Dat gebeurde niet.”

Moeilijke beslissing

Zo reed Van der Poel vooruit met renners die nog geen grote naam hebben, maar wel wilden doorfietsen. Zoals de 23-jarige Narváez en de Noor Jonas Hvideberg, de Europees wegkampioen bij de beloften. „Het was een moeilijke beslissing: doorrijden of niet. Maar we bleven goed draaien. Daarom heb ik ook niet aangevallen. Ik had niet het idee dat het in mijn eentje harder zou gaan. Het was zeker geen slechte poging, maar achter ons zaten nog iets te veel koppeltjes.”

Met twee koersdagen op zak - Van der Poel won de eerste rit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, maar moest daarna door een coronabesmetting van een begeleider met de ploeg de koers verlaten - en dinsdag nog Le Samyn denkt Van der Poel klaar te zijn voor de Strade Bianche van zaterdag. „Ik geloof dat ik de goede flow te pakken heb.”

Bagioli zegeviert in Frankrijk

In Frankrijk werd zondag ook de La Drôme Classic verreden. Daar was de zege voor een dominant Deceunick - Quick Step. Andrea Bagioli won met een voorsprong van tien seconden op Daryl Impey. Hij klopte in de sprint Mikkel Frølich Honoré, een ploeggenoot van de winnaar.