VIDEO Kleinzoon van Muhammad Ali slaat tegenstander knock-out

Ali Walsh is de zoon van Rasheda Ali, de op één na oudste van de negen kinderen van Mohammed Ali. Hij vocht in Las Vegas als een van de ’undercards’ van het gevecht tussen Shakur Stevenson en Oscar Valdez. Het was meteen zijn vijfde KO in vijf wedstrijden.

Nico Ali Walsh viert zijn overwinning. Ⓒ EPA

„Dit is het bewijs van al het werk dat ik hier insteek”, aldus Ali Walsh na afloop. „Dan krijg je dit. Ik breng mijn grootvader zo weer tot leven. Daarom wordt mijn mama altijd zo emotioneel, ze ziet mijn grootvader weer aan het werk.” Muhammad Ali overleed in 2016 op 74-jarige leeftijd. The Greatest leed toen al jaren aan Parkinson.

Bekijk hieronder de beelden.

