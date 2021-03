Acht kwartfinalisten Champions League bekend

Eerder al schaarden zich Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Porto, Real Madrid en Manchester City bij de laatste acht.

De laatste drie winnaars van de Champions League doen nog mee. Bayern München won het toernooi vorig seizoen. Het jaar daarvoor was Liverpool de sterkste. In 2018 ging de beker naar Real Madrid, in 2017 en 2016 overigens ook.

Barcelona, de beste in 2015, werd nu in de achtste finale uitgeschakeld door Paris Saint-Germain.

