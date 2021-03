Live Champions League: De Roon strijdt tegen Real; City loopt snel weg bij Gladbach

De duels zijn van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken te volgen via de livewidget van Telesport.

Real Madrid

Real Madrid verdedigt in eigen huis een minimale voorsprong. De Koninklijke won drie weken geleden met 0-1. Ferland Mendy maakte in Bergamo in de slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd.

Eden Hazard (30) ontbreekt aan de kant van Real vanwege wéér een blessure. De Belg is sinds hij in 2019 voor 100 miljoen euro overkwam van Chelsea vaker geblesseerd geweest (twaalf keer) dan trefzeker (vier keer).

Atalanta schakelde eerder dit seizoen Ajax uit. Dankzij een overwinning in de Johan Cruijff ArenA gingen de Italianen verder in de Champions League, terwijl de Amsterdammers doorstroomden richting de Europa League. Marten de Roon start bij Atalanta in de basisploeg, Sam Lammers zit op de bank.

Manchester City

Manchester City bouwt op een voorsprong. Het heenduel met Borussia Mönchengladbach eindigde in een 0-2 overwinning voor de ploeg van trainer Pep Guardiola. Bernardo Silva en Gabriel Jesus waren trefzeker voor de Engelse koploper. Nathan Aké start na een hamstringblessure weer op de bank bij de Citizens. Borussia Mönchengladbach, vorig jaar nog vierde, bezet momenteel de teleurstellende tiende plaats in de Bundesliga.

Woensdag 17 maart

Het is onduidelijk of Bayern München woensdag tegen Lazio kan beschikken over doelman Manuel Neuer. De doelman is niet fit, evenals aanvaller Kingsley Coman. Tot paniek leidt dat nog niet direct bij de titelhouder, aangezien Bayern het eerste duel in Rome met 4-1 won.

„Manuel is een beetje verkouden”, zei coach ’Hansi’ Flick. „Uit voorzorg hebben we hem daarom buiten de groepstraining gelaten. De kans bestaat dat hij gewoon meedoet.” Hij voegde eraan toe dat Coman een spierblessure heeft. Hij trainde een korte tijd, afzonderlijk van de selectie.

Chelsea verdedigt woensdag in eigen huis tegen Atletico Madrid een minimale ’voorsprong’, nadat de Engelsen in Spanje dankzij een goal van Oliver Giroud met 1-0 wonnen.

