Live: Chelsea met Hakim Ziyech tegen Atlético, Bayern zonder Neuer

Bekijk hier de opstellingen, doelpuntenmakers en alle uitgebreide statistieken van de beide wedstrijden.

Chelsea met Ziyech

Hakim Ziyech begint om 21.00 uur aan de thuiswedstrijd van Chelsea tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. De oud-speler van Ajax heeft het vertrouwen van zijn trainer Thomas Tuchel gekregen.

Ziyech start op de rechterflank bij de ploeg die een voorsprong van 1-0 verdedigt. Luis Suárez en João Félix vormen een spitsenkoppel bij Atlético op Stamford Bridge.

Neuer ontbreekt bij Bayern

Manuel Neuer ontbreekt woensdagavond (21.00 uur) in het doel van Bayern München in de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Lazio. De international is verkouden en wordt door trainer 'Hansi' Flick uit voorzorg langs de kant gelaten.

De vervanger is Alexander Nübel, die daarmee voor de derde keer in actie komt voor de Duitse kampioen en titelverdediger van het toernooi. Nübel is voormalig doelman van Schalke 04. Verder is ook aanvaller Kingsley Coman wegens een lichte blessure buiten de selectie gelaten.

Bayern staat al min of meer in de kwartfinale, na de overwinning van 4-1 in het eerste duel in Italië.

Manuel Neuer kampt met een blessure. Ⓒ REUTERS

Eerder al plaatsten Liverpool, Paris Saint-Germain, FC Porto en Borussia Dortmund zich bij de beste acht. Real Madrid en Manchester City wisten zich dinsdagavond als vijfde en zesde club te plaatsten voor de kwartfinales.

Karim Benzema is blij na zijn 1-0. Ⓒ Reuters

Real won na de eerdere 1-0 zege in Bergamo nu de return met 3-1. Karim Benzema en Sergio Ramos (penalty) zorgden voor een 2-0 tussenstand, waarna Luis Muriel wat terugdeed. Marco Asensio bepaalde de eindstand op 3-1. Marten de Roon speelde het hele duel bij Atalanta, Sam Lammers bleef op de bank. De treffer van Benzema was zijn 70e Champions League-goal voor Real Madrid, waarmee hij Real-legende Raúl tot op één doelpunt naderde.

Vreugde bij de spelers van City na de 2-0. Ⓒ BSR Agency

Manchester City gooide het tweeluik met Borussia Mönchengladbach snel in het slot, voor zover het dat tijdens de met 2-0 gewonnen heenwedstrijd al niet gedaan. Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan zorgden ervoor dat na 20 minuten dezelfde eindstand als drie weken geleden op het bord stond. Nathan Aké kreeg geen speeltijd van Pep Guardiola.

Programma en uitslagen Champions League

Dinsdag

Real Madrid* - Atalanta Bergamo 3-1 (Eerste duel: 1-0)

- Atalanta Bergamo 3-1 (Eerste duel: 1-0) Manchester City* - Borussia Mönchengladbach 2-0 (Eerste duel: 2-0)

Woensdag 21.00 uur