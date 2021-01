Dochter (18) van excentrieke NBA-ster Dennis Rodman schrijft sporthistorie

Rodman (59) blijft ook jaren na zijn carrière een hot item in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Zijn dochter Trinity, die aan de slag gaat bij Washington Spirit, wordt de jongste vrouwelijke voetbalprof ooit in de VS.

De vergelijking met haar pa ziet ze wel. „Hij was een geweldige atleet. Ik heb de genen van mijn vader, maar ik wil nu naam maken als Trinity Rodman en niet als de dochter van. Ik wil mijn eigen weg gaan”, zo vertelde ze zelfverzekerd bij ESPN.

Trinity Rodman is alvast niet op haar mondje gevallen en wel in voor een beetje humor. Zo ging ze deze maand in gesprek met ESPN in op de documentaire ’The Last Dance’ over Michael Jordan, waarin haar vader een prominente rol speelt?

„Om eerlijk te zijn, heb ik er niet veel van gezien. Ik heb het opgezet, maar ik viel in slaap”, zei Trinity met een glimlach. Dan iets serieuzer: „Het was wat vreemd. Het is gek je vader op tv te zien als iemand die zo bekend en succesvol was. Ik krijg zoveel berichten van mensen die zeggen dat mijn vader ze geïnspireerd heeft. Dat hij zoveel mensen aanspreekt is iets groots.”

Mia Hamm

Trinity is een aanvaller en wordt al vergeleken met Mia Hamm, een van de beste Amerikaanse spitsen ooit. Op de de Amerikaanse Concafaf Cup voor speelsters jonger dan twintig jaar was Trinity vorig jaar goed voor acht goals en zes assists.

Kampioen en opvallen

Dennis Rodman speelde veertien jaar in de NBA. Hij werd vijfmaal NBA-kampioen. Tweemaal met de Detroit Pistons en driemaal met de Chicago Bulls, waar hij een dream team vormde met Jordan, Scottie Pippen en Tony Kukoc. Rodman is een tweevoudig All-Star en werd in 1991 uitgeroepen tot de Best Defensive Player in de NBA.

Naast het veld viel hij vooral op met zijn excentriek gedrag en affaires met onder anderen Madonna. Hij was getrouwd met Carmen Electra. Na een week was hun huwelijk echter alweer voorbij. Rodman viel verder op met zijn vele tatoeages en piercings en ging bovendien op bezoek bij zijn Noord-Koreaanse vriend en dictator Kim Jong-Un.

(Bron: Het Nieuwsblad)