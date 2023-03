Nederland moet nog even geduld hebben voor historische zesde plek in Europa

Bijna alles viel goed op een memorabele Europese avond. Feyenoord kende een perfecte aanloop naar De Klassieker van komende zondag met een galavoorstelling tegen het arme Shakhtar Donetsk. De uitwedstrijd in Warschau was tegen de verhouding nog in 1-1 geëindigd, maar in De Kuip was het een ongelijke strijd. Feyenoord haalde ongenadig hard uit: 7-1.

Ook AZ maakte geen fout tegen Lazio. Na de bijzondere knappe 2-1 zege vorige week in Rome werd het in Alkmaar ook weer 2-1. AZ kwam nog wel op achterstand door een goal van Felipe Anderson, maar al voor rust maakte Jesper Karlsson gelijk en in de tweede helft tekende Vangelis Pavlidis voor de 2-1.

Vreugde bij Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Het enige wat er aan ontbrak om de avond vanuit Nederlands perspectief perfect te maken, was dat Arsenal in de Europa League werd uitgeschakeld door Sporting Portugal. Na de 1-0 van Granit Xhaka maakte Pedro Goncalves vanuit de middencirkel de 1-1. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna Sporting, met een sterke Jeremiah St. Juste in de gelederen, de penalty’s beter nam. Als Sporting in navolging van FC Porto Europees was uitgeschakeld, was de zesde plek van Nederland op de coëfficiëntenranking al definitief geweest.

Maar ook nu ziet het er nog heel goed uit. De voorsprong van Nederland op Portugal is deze week opnieuw groter geworden. Feyenoord oogstte 0,600 punten. Bovenop de 0,400 punten voor de zege op Shakhtar kwam een bonus van 0,200 voor het bereiken van de kwartfinales van de Europa League. AZ zorgde voor een score van 0,400 punten door te winnen van Lazio. Het bereiken van de kwartfinale in de Conference League levert geen bonuspunten op. Nederland heeft op de zesde plek nu een score van 58,900 en de Portugezen volgen met 55,882.

Onmogelijk?

Om het gat naar Nederland te dichten, moeten de twee overgebleven Europese deelnemers uit Portugal, Benfica in de Champions League en Sporting in de Europa League, allebei het toernooi winnen, terwijl Feyenoord en AZ dan in respectievelijk de Europa League en Conference League vrijwel geen punt meer mogen pakken. Dat lijkt geen heel realistisch scenario, vooral omdat Benfica nog topploegen als Bayern München, Real Madrid, Napoli en het favoriete Manchester City kan treffen in het kampioenenbal. Medio april als de kwartfinales worden afgewerkt, zal wellicht definitief uitsluitsel komen over de zesde plek van Nederland op de coëfficiëntenranking.