Donny van de Beek besluit memorabele week als invaller bij Oranje

De voorbereiding op het gewonnen duel met Polen (1-0) verliep rommelig voor Van de Beek. De middenvelder moest maandag een training overslaan omdat hij medisch gekeurd moest worden. Maar nu alles echt helemaal rond is, kan ik me weer helemaal op Oranje concentreren”, zei hij.

Van de Beek: „Ik ben blij dat we van Polen hebben gewonnen. Het was een rommelige wedstrijd maar we hadden wel de beste kansen. Het was ook raar om zonder fans met Oranje te voetballen. We hebben ze gemist.”