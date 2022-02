Erik ten Hag: ’Ik mis Marc Overmars elke dag’

Het is volgens hem niet zo dat Ajax nu op technisch vlak een stuurloos schip is. ,,We kunnen het met de directie, het management en de staf aan.” Ten Hag heeft nog veel contact met de vertrokken directeur voetbalzaken. ,,Elke dag. We appen af en toe of spreken met elkaar. Je kunt zo’n band niet in één keer doorsnijden. Persoonlijk sowieso niet, maar ook functioneel niet. Marc is betrokken en de regisseur van dit team.”

Hoewel hij is vertrokken, wordt er volgens de trainer bij Ajax nog wel in de geest van Overmars gehandeld. ,,Voor advies is het op dit moment nog te vers. Maar we weten natuurlijk al veel langer welke richting we met bepaalde spelers uit willen. Dat hebben we samen bepaald. En de acties die in gang zijn gezet, daar wordt nu een vervolg aan gegeven. Op dit moment hebben de zaakwaarnemers weinig te klagen, denk ik, want ik heb ze nog niet gehoord.”

’Aanvallende ploeg benadeeld’

Ten Hag liep in Tilburg met grote regelmaat naar vierde man Joey Kooij. ,,Ik was boos dat Willem II vanaf de eerste minuut aan het tijdrekken was en er in de eerste helft uiteindelijk weinig tijd werd toegevoegd. Dat was de ergernis. Door Timon Wellenreuther heeft het spel in totaal wel zo’n tien minuten stilgelegen. Daar is het voetbal niet voor bedoeld. De fans willen de bal in het spel zien.”

Uiteindelijk scoorde Ajax in de 81e minuut en werd de thuisclub ’beloond’ voor het eerdere getreuzel. ,,Ze kregen nog minimaal vier minuten extra tijd om de gelijkmaker te scoren. Dan werkt de regel averechts en wordt de aanvallende ploeg benadeeld”, aldus Ten Hag, die ook vindt dat het eerlijker zou zijn als in zulke gevallen – als de 0-1 toch is gevallen – na negentig minuten wordt afgefloten. Lachend: ,,Maar ik weet niet of dat zo kan.”

Bekijk ook: Ajax ontsnapt door late goal aan averij in Tilburg

Met de overwinning bij Willem II vestigde Ajax een nieuw Eredivisie-record door voor de 26e opeenvolgende keer ongeslagen te blijven in een uitduel. ,,Dat zegt dat we goed bezig zijn. Maar uiteindelijk verdienen we daar niks mee. Het gaat ons om titels. En daar zijn we weer een streepje dichterbij. Op naar de volgende wedstrijd, maar eerst hebben we nog iets anders te doen in Lissabon (Benfica-Ajax, red.).”

’Goede hoop op Tagliafico’

Achter de naam van Nicolas Tagliafico staat voor het Champions League-duel van woensdag bij Benfica een vraagteken. De Argentijnse linksback ontbrak tegen Willem II vanwege fysieke klachten. ,,Maar ik heb wel goede hoop dat het goed komt”, aldus Erik ten Hag, die zich geen zorgen maakt over de krampaanval die Jurriën Timber kreeg. ,,Hij had zoveel last dat het een logische keus was hem te wisselen, omdat wij een sterke Perr Schuurs op de bank hebben. Ik verwacht bij Jurriën geen problemen voor woensdag.”