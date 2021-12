Spaanse media: ’Probleem Barcelona extra benadrukt door absentie Memphis Depay’

Voetbal

Juventus-bestuurslid hekelt Matthijs de Ligt: ’Spelers zijn loyaler aan hun zaakwaarnemer dan hun club’

Matthijs de Ligt verkeert in uitstekende vorm bij Juventus. In de laatste acht competitiewedstrijden, waarin de verdediger geen minuut miste, incasseerde de Oude Dame slechts twee tegengoals. Toch is er binnen de club kritiek op de Nederlands international.