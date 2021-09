John van ’t Schip zorgt met Griekenland voor verrassing tegen Zweden

Vangelis Pavlidis (16) viert de tweede Griekse treffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ AP

Zweden heeft in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal de eerste punten verspeeld. Griekenland was daarvoor verantwoordelijk. Het elftal van bondscoach John van ’t Schip won in Athene met 2-1.