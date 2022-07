VIDEO Motor die Eekhoff ten val bracht uit koers gezet

Premium Columns

Het is in meerdere opzichten een bizarre en extreme Ronde van Frankrijk

Een Ronde van Frankrijk zonder uitdagingen bestaat niet, maar in mijn negentiende editie als verslaggever van De Telegraaf kreeg ik met iets te maken wat ik nog niet eerder had ervaren. Voor het eerst in bijna twee decennia reis ik de Tour-karavaan alleen achterna, nadat we in alle andere gevallen a...