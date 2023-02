Weinig vuurwerk FC Utrecht na spektakelstuk, wel zege op Heerenveen

De doelpunten zijn dit seizoen duur in Stadion Galgenwaard. De goal van Douvikas was pas de tiende in tien thuiswedstrijden van FC Utrecht dit seizoen. Het team van Silberbauer had alle moeite met het stugge SC Heerenveen, dat in de eerste helft via twee gevaarlijke uitbraken van Sydney van Hooijdonk voor de gevaarlijkste momenten tekende.

Aanwinsten Heerenveen

Bij SC Heerenveen begon één van de drie aanwinsten van de laatste dag van de transfertermijn in de basis. Voor Jeffrey Bruma was het de eerste Eredivisiewedstrijd sinds de 3-1 zege bij PEC Zwolle op 8 mei 2016, toen PSV op de slotdag van de competitie verrassend over Ajax heen sprong en de titel pakte. De 25-voudig Oranje-international zou die zomer verkassen naar VfL Wolfsburg en is deze winter na omzwervingen langs ook Schalke 04, FSV Mainz 05 en Kasimpasa in Nederland teruggekeerd.

Behalve Bruma, die net na rust zou uitvallen met een handblessure, maakte ook Osama Sahraoui zijn opwachting in de wedstrijdselectie, maar de Noorse vleugelaanvaller begon op de bank. Daniel Karslbakk ontbrak nog in de groep, die trainer Kees van Wonderen had meegenomen naar Utrecht. De Noorse aanwinst heeft nog een trainingsachterstand, omdat hij in eigen land pas enkele weken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen was begonnen. Na rust zou Sahraoui als invaller zijn debuut maken, evenals de eerder aangetrokken Ché Nunnely (ex-Willem II).

Nieuwelingen FC Utrecht

Aan de zijde van de thuisploeg begonnen de nieuwelingen Victor Jensen en Anthony Descotte, die net voor het sluiten van de markt werden binnengeloodst, op de bank. Silberbauer had dezelfde elf het veld ingestuurd als vorige week bij het spektakelstuk in Alkmaar. Bas Dost ontbrak nog door een blessure, maar als de routinier fit is, wordt het nog een hele klus voor hem om terug te keren in de basis, want spits Douvikas doet het goed.

Cashen

De Griekse goaltjesdief was in de stroeve eerste helft een van de lichtpuntjes bij FC Utrecht. Douvikas is sterk in de duels en er gaat voortdurend dreiging van hem uit. Met Douvikas, Taylor Booth, Can Bozdogan en Modibo Sagnan heeft FC Utrecht weer vier spelers, waarmee komende zomer kan worden gecasht. De laatste twee zijn weliswaar huurlingen, maar FC Utrecht heeft bij beide spelers haalbare koopopties bedongen, waardoor het lucratief is om hen langer vast te leggen, iets wat gezien hun huidige prestaties normaal gesproken zal gebeuren.

Bozdogan en Booth speelden tegen SC Heerenveen weer een sterke wedstrijd. De middenvelder is heel sterk aan de bal en zorgt voor creativiteit in het Utrechtse spel, terwijl Booth vanaf rechts weer veel gevaar stichtte, al had de Amerikaan ditmaal de pech dat zijn voorzetten net niet aankwamen.

Penalty

FC Utrecht maakte op basis van het veldspel de meeste aanspraak op de zege, maar het aantal kansen hield niet over. Het dichtst bij was Bozdogan met een vrije trap, die goed werd gepakt door Xavier Mous, de vervanger van de geblesseerde Andries Noppert. Uiteindelijk moest er een penalty aan te pas komen. De bedrijvige Othmane Boussaid ging in de mangel in het zestienmetergebied van SC Heerenveen en scheidsrechter Jeroen Manschot legde de bal op de stip. Douvikas benutte de penalty, al ging de bal er via het lichaam van Mous in, en versterkte met zijn elfde Eredivisiegoal van dit seizoen zijn leidende positie in het topscorersklassement. Een bescheiden aantal voor de topscorer na 20 speelronden. De Coen Dillen-index kan dit seizoen onderin de la verborgen blijven.

Booth kreeg nog een goede kans op de 2-0, maar Mous redde bekwaam. Door de minimale marge bleef het spannend en kon SC Heerenveen nog aanzetten voor een slotoffensief. Verder dan een vanwege buitenspel afgekeurde goal van Nunnely kwamen de Friezen niet, waardoor FC Utrecht in de subtop een gaatje heeft geslagen met SC Heerenveen. De nummer zeven heeft zes punten voorsprong op de Friezen, die achtste blijven.

Bekijk ook: AZ laat koppositie liggen na krankzinnige wedstrijd met tien goals tegen FC Utrecht

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.