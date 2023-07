Ajax-directeur Sven Mislintat: ’Eerlijk naar onszelf zijn’

HERZOGENAURACH - Het geduld van de fans van Ajax wordt op de proef gesteld. Mogelijk zelfs tot 1 september, zegt een ontspannen Sven Mislintat in het Duitse Herzogenaurach. „Ik begrijp de angst van de supporters. Door de huidige financiële situatie beseffen we dat we onze selectie pas laat – misschien zelfs pas op 31 augustus – compleet hebben. Wellicht is het ook niet eens in één transferperiode geregeld”, aldus de directeur voetbalzaken, die momenteel overuren maakt.

Sven Mislintat. Ⓒ Getty Images