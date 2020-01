PSV hoopt op komst linksback Patrick van Aanholt

PSV is al heel lang op zoek naar een linksback. Eerder deze transferperiode lukte het de Eindhovense club niet Ricardo Rodriguez (AC Milan) en Thomas Ouwejan (AZ) te strikken. De linksbackpositie is de meest problematische positie bij PSV. Nieuwkomers Olivier Boscagli en Toni Lato voldeden niet. Middenvelder Michal Sadilek speelde lange tijd noodgedwongen op die plek, maar kwam ook tekort. Trainer Ernest Faber laat Nick Viergever tegenwoordig als linkerverdediger spelen. Hij voetbalt normaal gesproken in het hart van de defensie.

Van Aanholt, international van Oranje, speelt sinds begin 2017 voor Crystal Palace. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor Sunderland en Vitesse. Hij speelde in de jeugd al enkele jaren bij PSV.