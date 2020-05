Euforie in tennis - en golfwereld

Algemeen directeur van de KNLTB, Erik Poel. Ⓒ De Telegraaf

,,De vlag gaat uit’’, zegt Erik Poel, directeur van de Nederlandse tennisbondbond KNLTB. ,,We zijn superblij’’, roept Jeroen Stevens, zijn collega’s van de Nederlandse Golf Federatie. De vreugde bij deze twee grote sportbonden is te begrijpen, want alle leden mogen vanaf maandag weer aan de slag. Geheel anders is de stemming bij Patrick Rijnbeek, de directeur van NL Actief, de branchevereniging voor fitnessbedrijven. ,,Dit valt rauw op ons dak.’’