Ⓒ SCS/Sander Chamid

AMSTERDAM - Er zijn geen bloemen, medailles of titels. Het gaat alleen om startplaatsen in de eerste wereldbekerwedstrijden schaatsen van deze winter. Dat gevecht is dikwijls verschrikkelijk, zenuwslopend en daarom zo speciaal. Welkom op het World Cup Kwalificatietoernooi in Heerenveen.