Frankrijk opgeschrikt door overlijden oud-keeper Christophe Revault (49)

Het lichaam van Revault werd donderdag in zijn woning in Le Havre aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Revault speelde 354 wedstrijden in de Ligue 1, het hoogste niveau van Frankrijk. Na zijn loopbaan oefende Revault verschillende functies uit bij Le Havre. Zo was hij er onder meer sportdirecteur.

Revault speelde van 1996 tot 1998 bij Paris Saint-Germain, dat hem aantrok als vervanger van Bernard Lama.