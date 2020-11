Players Championship Finals: Sterke Van Gerwen soepel langs Labanauskas

Fast Vinnie was in zijn eerste partij te sterk voor landgenoot Derk Telnekes: 6-2. Zonneveld leverde een puike prestatie door James Wade met 6-3 naar huis te gooien, en Wattimena was Steve Lennon de baas. Maik Kuivenhoven sneuvelde door een 6-1 nederlaag tegen Damon Heta.

Van Gerwen kende een prima optreden tegen Darius Labanauskas. Mighty Mike was met name ijzersterk op zijn dubbels en miste pas zijn eerste dubbel bij zijn eerste matchdart op 5-2. Die leg moest hij nog aan zijn opponent laten, maar in de volgende leg klaarde Van Gerwen met zijn tweede matchdart de klus direct: 6-3.

De Zwaan schaarde zich via een zege met dezelfde cijfers als Van Gerwen bij de laatste 32. Hij vesloeg Darren Webster. Noppert schakelde Steve Beaton uit: 6-1.

Van Duijvenbode

Eerder op de vrijdag was Dirk van Duijvenbode al met 6-4 te sterk voor William O’Connor, terwijl Martijn Kleermaker maar net aan (6-5) verloor van Gabriel Clemens.

De wedstrijden van de Nederlanders zaterdagmiddag in de tweede ronde:

Danny Noppert - Mervyn King

Jermaine Wattimena - Luke Humphries

Michael van Gerwen - Jonny Clayton

Jeffrey de Zwaan - Wayne Jones

Niels Zonneveld - Dirk van Duijvenbode

Vincent van der Voort - José de Sousa/Mike de Decker