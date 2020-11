Players Championship Finals: Van der Voort en Wattimena verder, Zonneveld stunt

Fast Vinnie was in zijn eerste partij te sterk voor landgenoot Derk Telnekes: 6-2. Zonneveld leverde een puike prestatie door James Wade met 6-3 naar huis te gooien, en Wattimena was Steve Lennon de baas. Maik Kuivenhoven sneuvelde door een 6-1 nederlaag tegen Damon Heta.

Later op de vrijdagavond komen ook Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert nog in actie.

Eerder op de vrijdag was Dirk van Duijvenbode al met 6-4 te sterk voor William O’Connor, terwijl Martijn Kleermaker maar net aan (6-5) verloor van Gabriel Clemens.