Nederlandse Claire Dubbelman vervult vanuit ’race control’ cruciale rol in Formule 1

ZANDVOORT - Twintig Formule 1-coureurs gaan elke Grand Prix de strijd met elkaar aan, maar wie zorgt ervoor dat een race zo goed mogelijk verloopt? In de koningsklasse van de autosport is wat dat betreft een belangrijke rol weggelegd voor onze landgenote Claire Dubbelman (37), sinds de start van dit seizoen een vaste waarde in race control. „Honderd miljoen mensen kijken mee, dat is wel een dingetje”, zegt ze in aanloop naar de Grand Prix van Nederland.

De Nederlandse Claire Dubbelman is sinds dit seizoen een vast gezicht in ’race control’ tijdens Formule 1-weekenden. „Honderd miljoen mensen kijken mee, dat is wel een dingetje.” Ⓒ Frits van Eldik