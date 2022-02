Sebastian Vettel neemt het op voor Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi

De kritiek op Masi heeft een hoogtepunt (of dieptepunt) bereikt na de laatste race van vorig seizoen. Max Verstappen haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde in en verzekerde zich van de wereldtitel, nadat de safety car naar binnen was gehaald door Masi. Tot woede van met name Mercedes, het team van Hamilton.

„Het is niet de makkelijkste functie, maar ik denk dat Michael het geweldig heeft gedaan sinds hij begin 2019 begon na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting”, stelt Vettel rondom de presentatie van de nieuwe auto van Aston Martin. „Ik hoop dat hij blijft. Het gaat nu veel over de controversiële laatste race, maar dat zou niet zo moeten zijn. Als je kijkt naar het grotere plaatje heeft hij het heel goed gedaan.”

Om de sport, niet de show

Meer in z’n algemeenheid hoopt Vettel dat de regels in de nabije toekomst voor iedereen duidelijker zullen zijn. „Want het gaat voor mij om de sport, niet om de show. Het belangrijkste is dat er duidelijkheid is en dat iedereen weet waar hij aan toe is.”

Michael Masi Ⓒ ANP/HH

Maandag 14 februari presenteert autosportfederatie FIA aan de teams de resultaten van een onderzoek naar aanleiding van die seizoensontknoping. Naar verwachting krijgt de wedstrijdleider, die naast race-directeur ook onder meer veiligheidsafgevaardigde is, minder taken zodat hij zich volledig kan focussen op het verloop van de wedstrijd. Ook zullen teambazen niet meer in staat zijn om hem tijdens een Grand Prix dingen in te fluisteren.

Of Masi aan kan blijven, is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat er zeker geen sprake is van een grote meerderheid die vindt dat de Australiër niet aan kan blijven. Ook als het aan Vettel (34) ligt blijft Masi dus wedstrijdleider.