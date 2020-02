Bundesliga: Bruma en St. Juste winnen met Mainz in Berlijn

Mainz won in Berlijn met 3-1 van Hertha BSC en nam daardoor wat afstand van de degradatiezone in de Bundesliga. Robin Quaison maakte alle doelpunten van Mainz.

Kort na de tweede treffer van de Zweed, zo'n 10 minuten voor tijd, werd het nog even spannend toen een kopbal van Hertha-verdediger Dedryck Boyata via het lichaam van de debuterende huurling Bruma in het doel vloog (1-2). In de jacht op de gelijkmaker raakte de thuisclub Marius Wolf kwijt met een rode kaart. In de extra tijd maakte Quaison uit een strafschop zijn hattrick compleet.

Boëtius en Klaassen

Jean-Paul Boëtius bleef op de bank bij Mainz, dat nu op de vijftiende plek staat met 21 punten. Hekkensluiter Paderborn kwam op 16 punten door een gelijkspel bij Schalke 04 (1-1). Davy Klaassen zakte met Werder Bremen naar de zeventiende plek door de nederlaag tegen Union Berlin (0-2) en het gelijkspel van Fortuna Düsseldorf bij Wolfsburg (1-1). Beide clubs hebben 17 punten. Trainer Alfred Schreuder verloor met Hoffenheim bij Freiburg (1-0).