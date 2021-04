Arjen Robben mist duel met oude club PSV

„Robben reist niet mee naar PSV om zich met een individueel programma te richten op de thuiswedstrijd van FC Groningen, volgende week tegen Sparta Rotterdam”, melden de Groningers. Volgens trainer Danny Buijs heeft Robben afgelopen week „grote gedeeltes meegetraind.” In overleg met de medische staf is toch besloten hem thuis te laten.

PSV en FC Groningen treffen elkaar zaterdag om 18.45 uur in Eindhoven. „Eerlijk gezegd had ik eigenlijk wel verwacht dat PSV in deze fase van de competitie nog vol om het kampioenschap zou strijden”, zeg Buijs. „Ze hadden al heel veel individuele kwaliteiten met bijvoorbeeld Donyell Malen, Cody Gakpo en Denzel Dumfries. Daar zijn spelers als Eran Zahavi, Philipp Max en Mario Götze nog bij gekomen. Wij moeten dus een goed plan hebben om PSV te bestrijden en dat plan moeten we bovendien optimaal uitvoeren.”

Buijs, die met zijn ploeg zesde staat in de Eredivisie, kan in Eindhoven ook niet beschikken over Bart van Hintum.