’Ik gun het Alfred dat hij blijft’ Is Antony na 1 september nog steeds Ajacied?

Door Mike Verweij

Antony (r.) was bijzonder goed op dreef tegen FC Groningen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het zit de Braziliaanse voetballers in het bloed: het publiek vermaken. En wat dat betreft hadden de fans van Ajax tegen FC Groningen met Antony geen reden tot klagen. De buitenspeler was – samen met Steven Bergwijn – de hoofdrolspeler in de Amsterdamse galavoorstelling. De supporters smulden van de acties van Antony, maar houden tegelijkertijd hun hart vast. Is hij op 1 september ook nog speler van Ajax?