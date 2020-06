’Ik vond Schreuder altijd een coole gozer’

Nagelsmann neemt het vrijdag met Leipzig op tegen Hoffenheim. „Ik heb Alfred kort even gebeld om te vragen hoe het met hem gaat”, vertelde Nagelsmann. „Dit is hem niet vaak overkomen. Hij is even terug in Nederland en kan daar op adem komen.”

De verbintenis van de 47-jarige Schreuder bij Hoffenheim werd dinsdag ontbonden. De oefenmeester stond nog twee jaar onder contact bij de huidige nummer 7 van de Bundesliga, die nog in de race is om een ticket voor Europees voetbal. Volgens de clubleiding was een verschil van mening over de te volgen koers reden voor de breuk met Schreuder.