Column Valentijn Driessen: Wie ontfermt zich over Mohamed Ihattaren?

De moeder van Mohamed Ihattaren vroeg zich vertwijfeld af of hij nog voetballer was. ’Leefde Johan Cruijff nog maar’, verzuchtte een begeleider, die samen met Gerald Vanenburg, zaakwaarnemer Ali Dursun en vertrouwensman Ali Sttaty proberen de carrière van Ihattaren uit het slop te trekken en het toptalent te redden voor het topvoetbal. De speler en trainer Wim van Hanegem zou Ihattaren onder zijn hoede nemen, zelfs in huis halen zoals hij ooit deed met Hugo Hovenkamp en Tscheu La Ling toen zij op een zijspoor raakten. ’Mo moet het vooral zelf doen’, zegt Vanenburg. Hij vindt Mo niet zielig, maar heeft wel compassie met de tiener.