Documentaire over geliefde Feyenoord-verdediger in première Marcos Senesi komt van ver: ’Ik wil laten zien wat ik heb moeten doormaken’

Door Yorick Hokke

De kritiek op Marcos Senesi was na zijn debuut niet mals, maar de Argentijn heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot steunpilaar in de Feyenoord-verdediging. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Marcos Senesi (24) is sinds zijn komst naar Feyenoord in september 2019 rap uitgegroeid tot een steunpilaar achterin. De Rotterdamse club, die deze week bekendmaakte dat het vorig jaar een verlies van 17 miljoen euro heeft gedraaid, ziet in de Argentijnse verdediger een van de spelers die op termijn een mooi transferbedrag moeten opleveren. Maar Senesi is meer dan een goede verdediger, zo laat hij zien in de documentaire ’El Gladiador’, die vanavond in première gaat in Pathé De Kuip.