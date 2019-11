Wenger flirt met Bayern

Op de vraag of hij zich kon voorstellen om bij de Duitsers aan de slag te gaan, antwoordde de 70-jarige Fransman bevestigend. „Ja, natuurlijk. Ik ben bijna mijn hele leven trainer geweest. De intensiteit, de wedstrijden, de overwinningen, de voorbereiding. Ik mis het allemaal”, aldus de oud-manager van Arsenal tegenover beINSPORTS.

Bayern ging zaterdag met 5-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt. Dat was na de thuisnederlaag tegen Hoffenheim de tweede verliespartij van de landskampioen. De club uit München staat daardoor met achttien punten op de vierde plaats, op vier punten van koploper Borussia Mönchengladbach. Kovac begon in de zomer van 2018 als coach van Bayern.

Wenger was van 1996 tot 2018 trainer van Arsenal. Met The Gunners werd hij drie keer landskampioem en won hij zeven keer de FA Cup. Ook haalden de Londenaren onder Le Professeur in 2006 de finale van de Champions League, waarin FC Barcelona te sterk was.

Ook de naam van Ajax-trainer Erik ten Hag zingt rond in Beieren. Onder de Duitser fans is de tukker in ieder geval zeer populair.

Bekijk ook: Ten Hag valt in de smaak bij Duitsers