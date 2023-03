Premium Het beste van De Telegraaf

Coureurs maken zich zorgen, maar kunnen geen vuist maken MotoGP volgt voorbeeld Formule 1 én doet er schepje bovenop: dit jaar 42(!) races

Door Coo Dijkman

Als regerend wereldkampioen heeft de Italiaan Francesco Bagnaia ervoor gekozen om vandaag met het startnummer 1 op zijn motor aan het nieuwe MotoGP-seizoen te beginnen. Ⓒ Foto Getty Images

In navolging van de Formule 1 gaat ook de koningsklasse van de motorsport op sprintraces over. Waar Max Verstappen & co dit seizoen zes keer aan zo’n korte race meedoen, moeten de MotoGP-coureurs op álle zaterdagen in de Grand Prix-weekeinden aan de bak. In die 21 sprintraces leggen zij de helft van de normale race-afstand af. De eerste negen finishers krijgen WK-punten (12 tot 1). De Grand Prix van Portugal heeft zaterdag op het circuit van Portimão de primeur.