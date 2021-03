Adrian Dalmau doet het weer als invaller en bezorgt FC Utrecht drie punten

Na recente nederlagen tegen FC Emmen en Vitesse was de driepunter zeer welkom voor FC Utrecht in de strijd om een plek in de play-offs voor het vijfde Europese ticket. De ploeg van trainer René Hake blijft wel zevende, maar vergrootte door de zege de voorsprong op FC Twente, SC Heerenveen en Fortuna Sittard, dat nu tegen een achterstand van zes punten op FC Utrecht aankijkt.

De nummers vijf tot en met acht gaan play-offs spelen en Fortuna is nog wel volop in de race voor de achtste plek. Een bijzondere prestatie voor het team van Ultee en Alflen gezien de grote verschillen in budget en spelersmateriaal met de concurrentie. Fortuna klom dit seizoen knap op van de laatste plaats naar de middenmoot. Geen mens had kunnen denken, toen Ultee het overnam, dat Fortuna zeven speelronden voor het einde van de competitie nog in de race zou zijn voor de play-offs voor het vijfde Europese ticket.

Van der Streek valt uit

FC Utrecht moest het in Sittard doen zonder de geblesseerd weggevallen topscorer Sander van de Streek. In zijn plaats speelde Othmane Boussaid. Bij Fortuna haakte George Cox geblesseerd af in de warming-up. Hij werd vervangen door Lazaros Rota.

FC Utrecht had het beste van het spel en was de gevaarlijkste ploeg in Sittard, maar legio kansen waren niet besteed aan de ploeg van trainer René Hake. En op het moment dat de bal wel tegen het net ging, na een imposante rush van Gyrano Kerk, ging de vlag omhoog voor buitenspel. Kerk vormde weer samen met Mimoun Mahi een spitsenkoppel en zorgde voor dreiging, maar de finesse in zijn spel ontbreekt. In zijn huidige vorm gaat Kerk komende zomer niet de cashcow zijn die hij afgelopen zomer leek te gaan worden voor FC Utrecht.

Dalmau

Na het 1-1 gelijkspel in de Galgenwaard leek ook de tweede confrontatie met Fortuna Sittard van dit seizoen duur puntenverlies op te gaan leveren voor FC Utrecht, maar dat was buiten Adrian Dalmau gerekend. De Spanjaard grossiert in blessures en is daardoor een speler waarop de trainers bij FC Utrecht dit seizoen niet konden bouwen, maar zijn neusje voor de goal blijft van grote waarde op de momenten, dat hij wel kan spelen.

In Sittard maakte hij zijn rentree na weer eens vier wedstrijden afwezigheid door een blessure. Binnen enkele minuten lag de bal tegen het net. Na een goede actie op de flank van Mimoun Mahi stond Dalmau op de goede plek om af te ronden. Toch alweer zijn vierde seizoensgoal in net iets meer dan vijfhonderd speelminuten. En net als tegen FC Emmen (de winnende goal) en AZ (de late gelijkmaker) was het opnieuw een beslissende goal voor Dalmau, die daarmee ondanks zijn geringe speeltijd voor vijf extra punten heeft gezorgd.

