Sport Kort: Monfils geeft Djokovic vrije doortocht naar kwartfinale in Parijs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Celstraf Engelse voetbalfan voor racistische beledigingen

14.51 uur: Een Engelsman moet tien weken de gevangenis in, omdat hij in een livestream op Facebook voetballers van het nationale elftal racistisch heeft beledigd. De 52-jarige man had het gemunt op de internationals Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, die tijdens de finale van het EK op 11 juli in Londen tegen Italië een penalty misten in de beslissende strafschoppenserie. Italië veroverde daardoor de titel.

De man, van beroep heftruckchauffeur, heeft schuld bekend en moet nu de cel in, oordeelde een rechtbank in Londen.

FC Twente heeft aanvoerder Brama terug voor derby

14.21 uur: FC Twente heeft aanvoerder Wout Brama terug voor de streekderby tegen Heracles Almelo. De clubs treffen elkaar vrijdagavond in Enschede. Brama (36) stond ruim een maand aan de kant, maar de middenvelder keert nu terug in de selectie van trainer Ron Jans.

Het is nog onzeker of doelman Lars Unnerstall kan meedoen. De Duitser hield vorige week een blessure over aan het bekerduel met OSS’20 en ontbrak daardoor afgelopen weekeinde tegen PSV. Met reservekeeper Jeffrey de Lange onder de lat verloor Twente in Eindhoven met 5-2. „Lars heeft op de training wat meegedaan en we moeten kijken hoe zijn blessure daarop reageert”, aldus Jans. „We moeten de knoop nog doorhakken of hij inzetbaar is.”

FC Twente pakte uit de laatste vier competitieduels slechts 2 punten en is gezakt naar de tiende plaats in de Eredivisie, met 4 punten meer dan Heracles dat een wedstrijd minder speelde. „Ik heb nu twee Twentse derby’s meegemaakt, maar dat was zonder publiek”, zegt Jans. Beide ontmoetingen eindigden vorig seizoen in een gelijkspel (2-2 in Almelo, 1-1 in Enschede). „Een derby is gewoon speciaal, maar voor de competitie is het ook niet onbelangrijk. Wij willen omhoog, maar dat wil Heracles ook.”

Monfils geeft Djokovic vrije doortocht naar kwartfinale in Parijs

13.43 uur: Novak Djokovic heeft een vrije doortocht gekregen naar de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs. Zijn tegenstander in de derde ronde, de Fransman Gaël Monfils, meldde zich geblesseerd af. Djokovic zit daardoor zonder te spelen bij de laatste acht.

De nummer 1 van de wereld maakt in Parijs zijn rentree. Djokovic kwam na de verloren finale van de US Open tegen de Rus Daniil Medvedev niet meer in actie. De 34-jarige Serviër had in de Franse hoofdstad een ’bye’ in de eerste ronde. Hij begon met een zege in drie sets op de Hongaar Márton Fucsovics in de tweede ronde. Djokovic zou het donderdag opnemen tegen de 35-jarige Monfils, de nummer 22 van de wereld, maar hij heeft nu een vrije dag.

Willem II moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

11:02 uur Willem II moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Destil, groothandel voor bouw en industrie, verdwijnt na dit seizoen van het shirt van de Tilburgse voetbalclub. Destil blijft wel sponsor van Willem II.

„We willen er met Destil nog een succesvol seizoen van maken”, zegt algemeen directeur Martin van Geel. „Voor andere partijen is de shirtpositie na dit seizoen een mooie kans om samen met Willem II te bouwen aan een goede samenwerking.”

Destil keerde in 2018 terug als hoofd- en shirtsponsor van Willem II. Tussen 2008 en 2010 stond de groothandel ook al op het shirt van de ’Tricolores’. Willem II staat nu op de zesde plaats in de Eredivisie. Vorig seizoen ontliep de club op het nippertje de play-offs om promotie/degradatie.

Philadelphia 76ers winnen topper in NBA tegen Bulls

07:30 uur De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de topper tegen Chicago Bulls gewonnen. De Sixers zegevierden voor eigen publiek met 103-98 en boekten hun zesde overwinning van het seizoen. De Bulls bleven na hun tweede nederlaag op zes zeges staan.

Vijf spelers van de thuisclub eindigen qua punten in de dubbele cijfers. Bij de Bulls moest het vooral komen van DeMar DeRozan, die 37 punten bij elkaar schoot. Zach LaVine droeg 27 punten bij, maar de rest van de ploeg scoorde te weinig om de vierde overwinning op rij van de Sixers te voorkomen.

Miami Heat gaat aan kop in het oosten met zes zeges en slechts één nederlaag, gevolgd door de ploegen uit Philadelphia en Chicago. In het westen delen Utah Jazz en Golden State Warriors de eerste plaats. Beide clubs verloren pas één keer. De Warriors schreven in San Francisco tegen Charlotte Hornets hun zesde overwinning bij: 114-92. Jordan Poole was met 31 punten de beste schutter.