Sport Kort: Philadelphia 76ers winnen NBA-topper tegen Bulls

Philadelphia 76ers winnen topper in NBA tegen Bulls

07:30 uur De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de topper tegen Chicago Bulls gewonnen. De Sixers zegevierden voor eigen publiek met 103-98 en boekten hun zesde overwinning van het seizoen. De Bulls bleven na hun tweede nederlaag op zes zeges staan.

Vijf spelers van de thuisclub eindigen qua punten in de dubbele cijfers. Bij de Bulls moest het vooral komen van DeMar DeRozan, die 37 punten bij elkaar schoot. Zach LaVine droeg 27 punten bij, maar de rest van de ploeg scoorde te weinig om de vierde overwinning op rij van de Sixers te voorkomen.

Miami Heat gaat aan kop in het oosten met zes zeges en slechts één nederlaag, gevolgd door de ploegen uit Philadelphia en Chicago. In het westen delen Utah Jazz en Golden State Warriors de eerste plaats. Beide clubs verloren pas één keer. De Warriors schreven in San Francisco tegen Charlotte Hornets hun zesde overwinning bij: 114-92. Jordan Poole was met 31 punten de beste schutter.