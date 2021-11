Sport Kort: Wil Besseling voortvarend van start in Portugal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Besseling begint goed in Portugal

20.39 uur: Wil Besseling is goed begonnen aan de Portugal Masters. De Nederlandse golfer ging op de eerste dag rond in 68 slagen, 3 onder het baangemiddelde.

De 35-jarige Besseling noteerde op zijn scorekaart vijf birdies en twee bogeys. Hij heeft wel al 7 slagen achterstand op de Italiaan Nino Bertasio, die liefst tien birdies noteerde.

Joost Luiten begon in Vilamoura met een score van +1, door drie bogeys en twee birdies.

Kamminga moet op 100 meter schoolslag genoegen nemen met brons

19.41 uur: Arno Kamminga heeft op de EK kortebaan in Rusland genoegen moeten nemen met een bronzen plak op de 100 meter schoolslag. De 26-jarige titelhouder werd in Kazan afgetroefd door de Italiaan Nicolò Martinenghi en Ilja Sjymanovitsj uit Belarus.

Martinenghi pakte verrassend de titel in 55,63 en was daarmee 0,14 sneller dan Sjymanovitsj. Kamminga moest slechts 0,02 toegeven op de nummer 2 en kwam tot een tijd van 55,79, een nieuw Nederlands record. Hij was 0,03 sneller dan zijn oude toptijd.

Kamminga kwam moeizaam op gang in de finale, maar kwam op de laatste meters nog dicht bij de Europese titel. Toch was het de 22-jarige Martinenghi die verrassend als eerste aantikte.

Twee jaar geleden werd Kamminga op de EK kortebaan in Glasgow nog Europees kampioen. Sjymanovitsj, met 55,34 houder van het wereldrecord, werd toen ook tweede.

Kamminga werd afgelopen zomer op de Olympische Spelen tweede op de 100 meter schoolslag. Adam Peaty pakte in Tokio de olympische titel.

Geen podiumplaats voor zwemsters 4x50 wisselslag

19.24 uur: Kira Toussaint, Kim Busch, Maaike de Waard en Valerie van Roon zijn er op de EK zwemmen kortebaan in Kazan niet in geslaagd een medaille te pakken op de 4x50 wisselslag. Het Nederlandse kwartet eindigde in de finale als vierde.

Nederland kwam in Rusland tot een tijd van 1.44,68. Het goud ging in 1.44,19 naar Rusland, zilver was er voor Zweden (1.44,32) en Italië zwom in 1.44,46 naar het brons.

Kort daarvoor verzekerden Toussaint en De Waard zich van een finaleplaats op de 50 meter rugslag. Toussaint deed dat met de tweede tijd: 26,07. Alleen Analia Pigree uit Frankrijk was een fractie sneller: 26,05. De Waard kwam tot 26,10.

Busch lukt het niet de finale te halen van de 100 meter vrije slag. Ze werd met 53,75 zesde in haar race. Marrit Steenbergen noteerde met 52,22 de tweede tijd en plaatste zich wel overtuigend voor de finale.

Finales Swimming League begin december in Eindhoven

18.40 uur: De finales van de wereldwijde profcompetitie International Swimming League worden op vrijdag 3 en zaterdag 4 december gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. De vier beste teams van de halve finales komen in actie. Ook die wedstrijden vinden plaats in Eindhoven, van 11 tot en met 28 november.

AZ-trainer Jansen houdt vast aan dezelfde basisopstelling

17.46 uur: AZ begint de thuiswedstrijd tegen CFR Cluj in de Conference League donderdag met dezelfde basisspelers als afgelopen weekeinde in de competitie tegen PEC Zwolle. De Alkmaarders kwamen toen al snel met twee doelpunten achter, maar wonnen alsnog: 3-2.

Peter Vindahl Jensen verdedigt wederom het doel bij de Alkmaarders. De 23-jarige Deen kreeg dinsdag te horen dat hij zich volgende week voor het eerst bij de nationale ploeg van Denemarken mag melden.

Trainer Pascal Jansen kiest in de voorhoede voor Albert Gudmundsson (rechts), Jesper Karlsson (links) en spits Vangelis Pavlidis.

AZ won twee weken terug in Roemenië met 1-0 van Cluj en staat in groep D bovenaan met 7 punten. Cluj is laatste met 1 punt. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de volgende ronde in de Conference League.

AZ en Cluj trappen om 18.45 uur af in Alkmaar.

Opstelling AZ: Vindahl Jensen, Sugawara, Hatzidiakos,

Rashford na blessure terug in Engelse selectie

16.37 uur: Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft Marcus Rashford opgeroepen voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, dat eind volgend jaar wordt gehouden. De aanvaller van Manchester United ontbrak de vorige keer vanwege een schouderblessure.

De jonge Jude Bellingham, woensdag met Borussia Dortmund nog tegenstander van Ajax in de Champions League, is ook weer opgeroepen. De van blessures herstelde verdedigers Harry Maguire en Trent Alexander-Arnold zijn weer terug.

De Engelsen, afgelopen zomer finalist op het Europees kampioenschap, spelen nog tegen Albanië en San Marino. Ze staan bovenaan in hun groep, met 3 punten meer dan Polen.

Australische tennissters naar halve finales Billie Jean King Cup

15.23 uur: De Australische tennissters hebben in Praag de halve finales bereikt van de Billie Jean King Cup, het landentoernooi dat voorheen bekend stond als de Fed Cup. Twee zeges in het enkelspel volstonden om af te rekenen met Belarus en als eerste te eindigen in groep B. Tegenstander in de halve finales wordt de winnaar van groep D. Gastland Tsjechië en Zwitserland spelen later donderdag om de groepswinst.

Storm Sanders won namens Australië het eerste enkelspel in twee sets van Joelia Hatouka (6-3 6-3). Ajla Tomljanovic kwam in de eerste set met 4-0 achter tegen Aliaksandra Sasnovitsj, maar vocht zich terug in de partij en won uiteindelijk in drie sets (4-6 6-2 6-3).

Belarus trad in het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup aan zonder zijn beste speelsters Arina Sabalenka (nummer 2 van de wereld) en Viktoria Azarenka. Bij Australië ontbrak Ashleigh Bary, de nummer 1 van de wereld.

Celstraf Engelse voetbalfan voor racistische beledigingen

14.51 uur: Een Engelsman moet tien weken de gevangenis in, omdat hij in een livestream op Facebook voetballers van het nationale elftal racistisch heeft beledigd. De 52-jarige man had het gemunt op de internationals Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, die tijdens de finale van het EK op 11 juli in Londen tegen Italië een penalty misten in de beslissende strafschoppenserie. Italië veroverde daardoor de titel.

De man, van beroep heftruckchauffeur, heeft schuld bekend en moet nu de cel in, oordeelde een rechtbank in Londen.

FC Twente heeft aanvoerder Brama terug voor derby

14.21 uur: FC Twente heeft aanvoerder Wout Brama terug voor de streekderby tegen Heracles Almelo. De clubs treffen elkaar vrijdagavond in Enschede. Brama (36) stond ruim een maand aan de kant, maar de middenvelder keert nu terug in de selectie van trainer Ron Jans.

Het is nog onzeker of doelman Lars Unnerstall kan meedoen. De Duitser hield vorige week een blessure over aan het bekerduel met OSS’20 en ontbrak daardoor afgelopen weekeinde tegen PSV. Met reservekeeper Jeffrey de Lange onder de lat verloor Twente in Eindhoven met 5-2. „Lars heeft op de training wat meegedaan en we moeten kijken hoe zijn blessure daarop reageert”, aldus Jans. „We moeten de knoop nog doorhakken of hij inzetbaar is.”

FC Twente pakte uit de laatste vier competitieduels slechts 2 punten en is gezakt naar de tiende plaats in de Eredivisie, met 4 punten meer dan Heracles dat een wedstrijd minder speelde. „Ik heb nu twee Twentse derby’s meegemaakt, maar dat was zonder publiek”, zegt Jans. Beide ontmoetingen eindigden vorig seizoen in een gelijkspel (2-2 in Almelo, 1-1 in Enschede). „Een derby is gewoon speciaal, maar voor de competitie is het ook niet onbelangrijk. Wij willen omhoog, maar dat wil Heracles ook.”

Monfils geeft Djokovic vrije doortocht naar kwartfinale in Parijs

13.43 uur: Novak Djokovic heeft een vrije doortocht gekregen naar de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs. Zijn tegenstander in de derde ronde, de Fransman Gaël Monfils, meldde zich geblesseerd af. Djokovic zit daardoor zonder te spelen bij de laatste acht.

De nummer 1 van de wereld maakt in Parijs zijn rentree. Djokovic kwam na de verloren finale van de US Open tegen de Rus Daniil Medvedev niet meer in actie. De 34-jarige Serviër had in de Franse hoofdstad een ’bye’ in de eerste ronde. Hij begon met een zege in drie sets op de Hongaar Márton Fucsovics in de tweede ronde. Djokovic zou het donderdag opnemen tegen de 35-jarige Monfils, de nummer 22 van de wereld, maar hij heeft nu een vrije dag.

Willem II moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

11:02 uur Willem II moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Destil, groothandel voor bouw en industrie, verdwijnt na dit seizoen van het shirt van de Tilburgse voetbalclub. Destil blijft wel sponsor van Willem II.

„We willen er met Destil nog een succesvol seizoen van maken”, zegt algemeen directeur Martin van Geel. „Voor andere partijen is de shirtpositie na dit seizoen een mooie kans om samen met Willem II te bouwen aan een goede samenwerking.”

Destil keerde in 2018 terug als hoofd- en shirtsponsor van Willem II. Tussen 2008 en 2010 stond de groothandel ook al op het shirt van de ’Tricolores’. Willem II staat nu op de zesde plaats in de Eredivisie. Vorig seizoen ontliep de club op het nippertje de play-offs om promotie/degradatie.

Philadelphia 76ers winnen topper in NBA tegen Bulls

07:30 uur De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de topper tegen Chicago Bulls gewonnen. De Sixers zegevierden voor eigen publiek met 103-98 en boekten hun zesde overwinning van het seizoen. De Bulls bleven na hun tweede nederlaag op zes zeges staan.

Vijf spelers van de thuisclub eindigen qua punten in de dubbele cijfers. Bij de Bulls moest het vooral komen van DeMar DeRozan, die 37 punten bij elkaar schoot. Zach LaVine droeg 27 punten bij, maar de rest van de ploeg scoorde te weinig om de vierde overwinning op rij van de Sixers te voorkomen.

Miami Heat gaat aan kop in het oosten met zes zeges en slechts één nederlaag, gevolgd door de ploegen uit Philadelphia en Chicago. In het westen delen Utah Jazz en Golden State Warriors de eerste plaats. Beide clubs verloren pas één keer. De Warriors schreven in San Francisco tegen Charlotte Hornets hun zesde overwinning bij: 114-92. Jordan Poole was met 31 punten de beste schutter.