Sport Kort: Willem II moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Willem II moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

11:02 uur Willem II moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Destil, groothandel voor bouw en industrie, verdwijnt na dit seizoen van het shirt van de Tilburgse voetbalclub. Destil blijft wel sponsor van Willem II.

„We willen er met Destil nog een succesvol seizoen van maken”, zegt algemeen directeur Martin van Geel. „Voor andere partijen is de shirtpositie na dit seizoen een mooie kans om samen met Willem II te bouwen aan een goede samenwerking.”

Destil keerde in 2018 terug als hoofd- en shirtsponsor van Willem II. Tussen 2008 en 2010 stond de groothandel ook al op het shirt van de ’Tricolores’. Willem II staat nu op de zesde plaats in de Eredivisie. Vorig seizoen ontliep de club op het nippertje de play-offs om promotie/degradatie.

KNVB blij dat coronatoegangsbewijs voor amateursport is geschrapt

08:18 uur KNVB is blij en opgelucht dat het demissionaire kabinet op aandringen van de Tweede Kamer heeft besloten het coronatoegangsbewijs toch niet verplicht te stellen in de amateursport. „Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren van de amateursport”, aldus de bond.

„Met deze uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan was praktisch niet uitvoerbaar”, aldus de KNVB.

Het kabinet kondigde begin deze week aan dat iedereen van 18 jaar en ouder die een sportcomplex betreedt vanaf zaterdag de CoronaCheck-app moet laten zien. Dat zou gaan gelden voor zowel toeschouwers als de sporters zelf. Het leidde tot een storm van protest vanuit de sportwereld en ook de Tweede Kamer was daar woensdag in het debat heel kritisch over, omdat controle aan de poort heel wat Nederlanders zou verhinderen om te kunnen sporten. Het kabinet besloot daarop de maatregel te schrappen.

Philadelphia 76ers winnen topper in NBA tegen Bulls

07:30 uur De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de topper tegen Chicago Bulls gewonnen. De Sixers zegevierden voor eigen publiek met 103-98 en boekten hun zesde overwinning van het seizoen. De Bulls bleven na hun tweede nederlaag op zes zeges staan.

Vijf spelers van de thuisclub eindigen qua punten in de dubbele cijfers. Bij de Bulls moest het vooral komen van DeMar DeRozan, die 37 punten bij elkaar schoot. Zach LaVine droeg 27 punten bij, maar de rest van de ploeg scoorde te weinig om de vierde overwinning op rij van de Sixers te voorkomen.

Miami Heat gaat aan kop in het oosten met zes zeges en slechts één nederlaag, gevolgd door de ploegen uit Philadelphia en Chicago. In het westen delen Utah Jazz en Golden State Warriors de eerste plaats. Beide clubs verloren pas één keer. De Warriors schreven in San Francisco tegen Charlotte Hornets hun zesde overwinning bij: 114-92. Jordan Poole was met 31 punten de beste schutter.