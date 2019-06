Thiem dwarsboomt historische reeks Djokovic

De 25-jarige Oostenrijker won zaterdagmiddag van de Serviër Novak Djokovic nadat de partij evenals vrijdag enige tijd moest worden stilgelegd wegens het slechte weer.

Thiem begon de partij zaterdagmiddag met een voorsprong van 6-2 3-6 3-1 en die wist hij met vallen op opstaan te verzilveren. De verliezend finalist van vorig jaar trok ook de derde set naar zich toe (7-5). De vierde set moest Thiem met 7-5 afstaan aan Djokovic. Met een voorsprong van 4-1 in de vijfde set moest de partij opnieuw worden gestaakt wegens regen. Na de gedwongen pauze lukte het Thiem met pijn en moeite om de beslissende set naar zich toe te trekken. Het derde matchpoint was uiteindelijk raak: 7-5. Op 5-3 had Thiem met slordig spel op zijn eigen opslag nog twee matchpoints laten liggen.

De nederlaag betekent dat Djokovic zijn vierde eindzege op rij bij een grandslamtoernooi op zijn buik kan schrijven. Vorig jaar won de Serviër Wimbledon en de US Open en eerder dit jaar was hij de sterkste op de Australian Open.

Novak Djokovic ziet een historische reeks in rook opgaan. Ⓒ AFP

De partij moest opnieuw worden onderbroken wegens de regen. Ⓒ AFP